Про це в ефірі 24 каналу розповів письменник та блогер Ян Валетов. Він наголосив, що у цій боротьбі між Росією та Україною не може бути нічиї.

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Україна кров'ю платить за спокійний сон Європи, – Валетов

"Росіянам у будь-якому разі, що б не сталось, скажуть, що вони перемогли", – сказав Ян Валетов.

Письменник додав, що навіть якщо українці викинуть окупантів за межі ОРДЛО, якщо ми повернемо Донецьк та Луганськ під контроль – вони все одно придумають свою версію, мовляв, навчили "нацистів" жити, "як потрібно".

Рано чи пізно, якщо цього монстра (Путіна – 24 канал) не зупинити – він прийде до нас ще раз, в країни Балтії, Польщу,

– заявив письменник.

Україна, зазначив Валетов, зараз своєю кров'ю платить за спокійний сон Європи.

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