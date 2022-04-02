Україна перемагає як в чисельності, так і в боєздатності. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

Важливо Росіяни, ймовірно, мінували не лише шляхи відступу: на Чернігівщині діяли диверсанти-розвідники

При цьому Україна продовжує нарощувати особовий склад армії, отримує допомогу від партнерів. На думку військового експерта, у нас є все, аби перемогти.

Росія не готувалась до цієї війни узагалі. Цієї війни немає у бюджеті Росії. Тому у них з першого дня все "іде в мінус",

– наголосив він.

Як пояснив Жданов, мовиться про техніку окупантів, озброєння, особовий склад війська ворога, а також про російські резерви.

Олег Жданов про ситуацію на фронті: дивіться відео