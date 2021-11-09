Языковой омбудсмен активно поддерживает инициативу переименования населенных пунктов с российскими названиями. Это должно помочь защитить украинский язык. Об этом Тарас Креминь заявил в интервью.
Важно Первомайск, Южное и другие: в Украине могут переименовать города с российскими названиями
Важна защита языка в топонимике
Тарас Креминь убежден, что в Украине не должно быть городов с российскими названиями. Они должны быть украинскими. Местные жители, по словам омбудсмена, могут положительно относиться к названию Спокойствие или Южное, но власти должны защищать язык во всех сферах, в частности в топонимике.
Если жителям нравится жить в селе Спокойствие, Охотничье, Первомайское, Луч, Южное, это их право, их удовольствие. Однако пора, как мне кажется, защищать украинский язык и в топонимике, и в применении его в разных сферах,
– заявил Креминь.
Языковой омбудсмен поддерживает не только переименование деревень, но и городов по той же причине. Одним из таких является Первомайск Николаевской области.
Предварительное заявление омбудсмена
- В начале ноября 2021 года Тарас Креминь направил обращение к ряду руководителей органов местного самоуправления о переименовании сел и городов, которые носят российские названия.
- Большинство населенных пунктов, к которым это относится, по словам Кременя, были незаконно переименованы коммунистами.
- Омбудсмен убежден, что переименование населенных пунктов, то есть их украинизация или возвращение исторических названий, окажет положительное влияние на общество и будет способствовать его объединению.