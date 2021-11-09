Мовний омбудсмен активно підтримує ініціативу перейменування населених пунктів з російськими назвами. Це повинно допомогти захистити українську мову. Про це Тарас Кремінь заявив в інтерв'ю.
Важливо Первомайськ, Южне та інші: в Україні можуть перейменувати міста з російськими назвами
Важливий захист мови в топоніміці
Тарас Кремінь переконаний, що в Україні не повинно бути міст з російськими назвами. Вони повинні бути українськими. Місцеві мешканці, за словами омбудсмена, можуть позитивно ставитися до назви Спокойствіє чи Южне, але влада повинна захищати мову в усіх сферах, зокрема в топоніміці.
Якщо мешканцям подобається жити в селі Спокойствіє, Охотніче, Первомайське, Луч, Южне, це їхнє право, їхнє задоволення. Однак настав час, як мені здається, захищати українську мову і в топоніміці, і в застосуванні її в різних сферах,
– заявив Кремінь.
Мовний омбудсмен підтримує не лише перейменування сіл, але й міст з тієї ж причини. Одним із таких є Первомайськ Миколаївської області.
Попередня заява омбудсмена
- На початку листопада 2021 року Тарас Кремінь надіслав звернення до низки керівників органів місцевого самоврядування щодо перейменування сіл та міст, які носять російські назви.
- Більшість населених пунктів, яких стосується це, за словами Кременя, були незаконно перейменовані комуністами.
- Омбудсмен переконаний, що перейменування населених пунктів, тобто їхня українізація або повернення історичних назв, позитивно вплине на суспільство та сприятиме його об'єднанню.