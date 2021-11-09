Мовний омбудсмен активно підтримує ініціативу перейменування населених пунктів з російськими назвами. Це повинно допомогти захистити українську мову. Про це Тарас Кремінь заявив в інтерв'ю.

Важливо Первомайськ, Южне та інші: в Україні можуть перейменувати міста з російськими назвами

Важливий захист мови в топоніміці

Тарас Кремінь переконаний, що в Україні не повинно бути міст з російськими назвами. Вони повинні бути українськими. Місцеві мешканці, за словами омбудсмена, можуть позитивно ставитися до назви Спокойствіє чи Южне, але влада повинна захищати мову в усіх сферах, зокрема в топоніміці.

Якщо мешканцям подобається жити в селі Спокойствіє, Охотніче, Первомайське, Луч, Южне, це їхнє право, їхнє задоволення. Однак настав час, як мені здається, захищати українську мову і в топоніміці, і в застосуванні її в різних сферах,

– заявив Кремінь.

Мовний омбудсмен підтримує не лише перейменування сіл, але й міст з тієї ж причини. Одним із таких є Первомайськ Миколаївської області.

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