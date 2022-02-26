По словам президента, Вооруженные Силы Украины делают все, чтобы остановить и уничтожить оккупантов.
К теме Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага, – Зеленский
Зеленский посоветовал каждому украинцу помнить то, что надо уничтожать врага.
Если можете останавливать и уничтожать оккупантов – делайте это. Все, кто может вернуться в Украину, – возвращайтесь, чтобы защитить Украину. А потом у нас будет много работы, чтобы отстроить,
– заявил Зеленский.
Кроме того, президент обратился к украинцам.
"Все, кто может защищать Украину за рубежом, делайте это целенаправленно, слаженно и непрерывно! Все друзья Украины, кто хочет присоединиться к защите, – приезжайте, мы дадим вам оружие! Все детали, как это реализовать, будут дополнительно объявлены в ближайшее время", – добавил он.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.