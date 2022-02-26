За словами президента, Збройні Сили України роблять усе, щоб зупинити й знищити окупантів.
До теми Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога, – Зеленський
Зеленський порадив кожному українцю пам'ятати те, що треба знищувати ворога.
Якщо можете зупиняти і знищувати окупантів – робіть це. Всі, хто може повернутися в Україну, – повертайтеся, щоб захистити Україну. А потім у нас буде багато роботи, щоб відбудувати,
– заявив Зеленський.
Окрім того, президент звернувся до закордонних українців.
"Всі, хто може захищати Україну за кордоном, робіть це цілеспрямовано, згуртовано та безперервно! Всі друзі України, хто хоче приєднатися до захисту, – приїжджайте, ми дамо вам зброю! Усі деталі, як це реалізувати, буде додатково оголошено найближчим часом", – додав він.
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