Український лідер заявив, що бої тривають у багатьох містах та районах України, повідомляє 24 канал. Водночас українці знають, що захищають: країну, землю та майбутнє своїх дітей.

Зауважте Тривала справжня битва за Київ, – Зеленський

Можу розпочати це звернення з хорошої новини. Ми вистояли й успішно відбиваємо атаки ворога. Київ та ключові міста навколо столиці контролюються саме нашою армією,

– заявив президент.

Зеленський зауважив, що окупанти хотіли заблокувати центр України. Ворог планував поставити там своїх маріонеток, як у Донецьку. Водночас Україна зламала їхній задум. Росія не отримала жодної переваги.

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