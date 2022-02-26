Он подчеркнул, что сейчас город "под полным контролем".

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Филатов объявил, что сейчас в горсовете нет противоречий

Борис Филатов отметил, что власти Днепра готовы к совместной борьбе с оккупантом

Независимо от партий и групп, мы нашли полный консенсус и с Загидом Геннадьевичем, пожали руки и закопали топор войны... Мы все работаем над одной целью. Сегодня идет народная война и наш северный сосед объединил самых разных людей,

– подчеркнул мэр Днепра.

Он добавил, что власть прекрасно понимает, что в ситуации войны функции местного управления ограничены.

"Есть единый штаб – военная администрация, где мы находимся. Днепр, весь горсовет и его департаменты подчинены зданию, в котором мы сейчас находимся. И в том числе я солдат, у которого есть командиры в этом доме, и все мои подчиненные это признали", – добавил Филатов.

Прежде всего я прошу земляков и жителей территориальных общин четко относиться к вопросам о комендантском часе.

Мэр напомнил, что сейчас на территории области нет ни одного российского солдата, а если они сюда придут, сами пожалеют о своем решении:

Мы их будем убивать, – подчеркнул Филатов.

В то же время он призвал днепрян быть спокойными и прекратить панику, быть взвешенными и соблюдать требования комендантского часа.

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