Инвестор, который выиграл на аукционе по продаже отеля "Днепр", пройдет проверку на соответствие требованиям законодательства. Если же окажется, что он россиянин или его средства имеют российское происхождение – договор отменят.

Что известно о продаже гостиницы "Днепр"

На днях компания "Смартленд" на аукционе купила отель "Днепр" за более 1 миллиарда гривен. Теперь Фонд государственного имущества должен проверить победителя на соответствие требованиям законодательства. Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в фейсбуке.

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Требования, которым должен соответствовать победитель аукциона

Деньги не должны иметь российское происхождение. Инвестор не может быть из страны-агрессора.

Сейчас Фонд государственного имущества Украины направил соответствующие запросы в правоохранительные и другие государственные органы. После того, как они ответят, Фонд госимущества примет решение о том, подписывать ли договор купли – продажи с победителем аукциона.

Если вдруг выяснится, что победитель аукциона – россиянин, или же его капитал имеет российское или любое другое сомнительное происхождение, Фонд госимущества не заключит с ним договор купли – продажи. Это наше право и обязанность: не пускать российский и сомнительный капитал в приватизированные государственные предприятия,

– сказал Сенниченко.

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Если соглашение отменят