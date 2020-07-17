Если отель "Днепр" купил россиянин, договора не будет, – глава Фонда госимущества
Инвестор, который выиграл на аукционе по продаже отеля "Днепр", пройдет проверку на соответствие требованиям законодательства. Если же окажется, что он россиянин или его средства имеют российское происхождение – договор отменят.
Что известно о продаже гостиницы "Днепр"
На днях компания "Смартленд" на аукционе купила отель "Днепр" за более 1 миллиарда гривен. Теперь Фонд государственного имущества должен проверить победителя на соответствие требованиям законодательства. Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в фейсбуке.
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Требования, которым должен соответствовать победитель аукциона
- Деньги не должны иметь российское происхождение.
- Инвестор не может быть из страны-агрессора.
Сейчас Фонд государственного имущества Украины направил соответствующие запросы в правоохранительные и другие государственные органы. После того, как они ответят, Фонд госимущества примет решение о том, подписывать ли договор купли – продажи с победителем аукциона.
Если вдруг выяснится, что победитель аукциона – россиянин, или же его капитал имеет российское или любое другое сомнительное происхождение, Фонд госимущества не заключит с ним договор купли – продажи. Это наше право и обязанность: не пускать российский и сомнительный капитал в приватизированные государственные предприятия,
– сказал Сенниченко.
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Если соглашение отменят
- В соответствии с процедурой, победителем аукциона будет признан участник, который показал второй результат, то есть предложил наивысшую сумму, после победителя.
- К новому победителю аукциона будет применена аналогичная процедура проверки.
- Независимо от результатов проверки, залог за участие в аукционе в сумме 10% от стартовой цены актива участникам не возвращается.