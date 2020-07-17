Якщо готель "Дніпро" купив росіянин, угоди не буде, – голова Фонду держмайна
Інвестор, який виграв на аукціоні з продажу готелю "Дніпро", пройде перевірку на відповідність вимогам законодавства. Якщо ж виявиться, що він є росіянином, чи його кошти мають російське походження – угоду скасують.
Що відомо про продаж готелю "Дніпро"
Днями компанія "Смартленд" на аукціоні купила готель "Дніпро" за понад 1 мільярд гривень. Тепер Фонд державного майна повинен перевірити переможця на відповідність вимогам законодавства. Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко у фейсбуці.
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Вимоги, яким має відповідати переможець аукціону
- Гроші не повинні мати російське походження.
- Інвестор не може бути з країни-агресора.
Наразі Фонд державного майна України направив відповідні запити до правоохоронних та інших державних органів. Після того, як вони дадуть відповідь, Фонд держмайна ухвалить рішення щодо того, чи підписувати договір купівлі – продажу з переможцем аукціону.
Якщо раптом з'ясується, що переможець аукціону – росіянин, або ж його капітал має російське чи будь-яке інше сумнівне походження, Фонд держмайна не укладе з ним договір купівлі – продажу. Це наше право та обов'язок: не допускати російський і сумнівний капітал в приватизовані державні підприємства,
– сказав Сенниченко.
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Якщо угоду скасують
- Відповідно до процедури, переможцем аукціону буде визнано учасника, який показав другий результат, тобто запропонував найвищу суму, після переможця.
- До нового переможця аукціону буде застосована аналогічна процедура перевірки.
- Незалежно від результатів перевірки, застава за участь в аукціоні в сумі 10% від стартової ціни активу учасникам не повертається.