Інвестор, який виграв на аукціоні з продажу готелю "Дніпро", пройде перевірку на відповідність вимогам законодавства. Якщо ж виявиться, що він є росіянином, чи його кошти мають російське походження – угоду скасують.

Що відомо про продаж готелю "Дніпро"

Днями компанія "Смартленд" на аукціоні купила готель "Дніпро" за понад 1 мільярд гривень. Тепер Фонд державного майна повинен перевірити переможця на відповідність вимогам законодавства. Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко у фейсбуці.

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Вимоги, яким має відповідати переможець аукціону

Гроші не повинні мати російське походження. Інвестор не може бути з країни-агресора.

Наразі Фонд державного майна України направив відповідні запити до правоохоронних та інших державних органів. Після того, як вони дадуть відповідь, Фонд держмайна ухвалить рішення щодо того, чи підписувати договір купівлі – продажу з переможцем аукціону.

Якщо раптом з'ясується, що переможець аукціону – росіянин, або ж його капітал має російське чи будь-яке інше сумнівне походження, Фонд держмайна не укладе з ним договір купівлі – продажу. Це наше право та обов'язок: не допускати російський і сумнівний капітал в приватизовані державні підприємства,

– сказав Сенниченко.

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Якщо угоду скасують