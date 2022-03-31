Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел оппозиционный институт Republikon. Речь идет о четверти венгров, которые работают.

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Каждый третий венгр уже рассматривал эмиграцию

В целом 28% населения считают, что не стоит оставаться в Венгрии, если правящая партия "Фидес" победит на выборах. Однако 29% всех опрошенных избирателей не смогли или не захотели сказать, какую партию они поддержат во время голосования.

В то же время 35% избирателей поддерживают правительство, а 33% – оппозицию. Таким образом данные показали разницу в 2 процента между правящей партией "Фидес" и объединенным оппозиционным блоком "Объединенные за Венгрию" в пределах погрешности.

Также интересно, что уже каждый третий (33%) венгр в трудоспособном возрасте рассматривал возможность покинуть страну.

Отметим, что это соответствует предыдущим опросам Republikon и других исследовательских институтов, которые считаются более оппозиционными. Хотя компании, связанные с правящей партией, обычно демонстрируют значительно большее преимущество именно "Фидес".

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