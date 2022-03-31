Про це свідчать результати опитування, яке провів опозиційний інститут Republikon. Мовиться про чверть угорців, які працюють.

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Кожен третій угорець уже розглядав еміграцію

Загалом 28% населення вважають, що не варто залишатись в Угорщині, якщо правляча партія "Фідес" переможе на виборах. Проте 29% усіх опитаних виборців не змогли чи не захотіли сказати, яку партію вони підтримають під час голосування.

Водночас 35% виборців підтримують уряд, а 33% – опозицію. У такий спосіб дані показали різницю у 2 пункти між керівною партією "Фідес" та об'єднаним опозиційним блоком "Об'єднані за Угорщину" в межах похибки.

Також цікаво, що вже кожен третій (33%) угорець у працездатному віці розглядав можливість покинути країну.

Зазначимо, що це відповідає попереднім опитуванням Republikon та інших дослідницьких інститутів, які вважаються більш опозиційними. Хоч компанії, пов'язані з правлячою партією, зазвичай демонструють значно більшу перевагу саме "Фідес".

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