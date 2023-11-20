Представитель Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки, майор Роман Истомин рассказал журналистам, что это миф. По его словам, не имеет значения, где и каким образом выписана повестка.

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Где можно выписывать повестки

Майор заявил, что постановление Кабмина №1487 определяет образец повестки, однако нигде не определены специальные места для ее выписки или вручения. Она может быть вручена по месту жительства, по месту работы, на блокпосте или где угодно в населенном пункте.

Если повестка полностью заполнена, в частности содержит фамилию, имя, отчество военнообязанного гражданина, которому она вручается, дату, время и адрес, куда ему нужно прибыть, а также подпись начальника ТЦК, скрепленная печатью, – она точно является действительной. И если она заполнена правильно, то обжаловать ее нет смысла,

– заявил спикер Полтавского ТЦК и СП.

По его словам, повестку может выписать и исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета по распоряжению соответствующего ТЦК и СП. Кроме того, они осуществляют оповещения военнообязанных по месту их жительства.

Могут вносить данные в частично заполненный бланк

Представитель Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки пояснил, что от повестки нельзя отказаться, если данные военнообязанного внесли в частично заполненный бланк.

Образец повестки содержит информацию, но нигде не сказано, что его нужно заполнять от руки на месте или весь он должен быть напечатан. Для ускорения процедуры часть данных может быть записана в бланк повестки заранее. Скажем, название ТЦК и СП или его отдела, от которого ведется оповещение, и куда вызывается гражданин для уточнения военно-учетных данных, могут печатать вместе с самим бланком,

– заявил Роман Истомин.

Он добавил, что в бланке повестки уже могут быть должность, воинское звание и фамилии начальника ТЦК. Но номер и дату распоряжения начальника ТЦК, согласно которому осуществляется уведомление, логично вписать в помещении ТЦК и СП.

Повестка вручается уполномоченным лицом, назначаемым приказом начальника ТЦК. Сам начальник не ходит с печатью в кармане, чтобы вручить кому-то повестку,

– уточнил военный.

Он объяснил, что не будут при остановке машины на блокпосте вносить все данные в бланк повестки, ведь тогда будет большая очередь из авто. Более того, потом еще надо будет вызвать начальника ТЦК и СП, который поставит печать. То есть от повестки нельзя отказаться, если определенные данные вносили в нее в отсутствие получателя.

"Это вообще абсурд, ведь как минимум существует адресное оповещение военнообязанных. То есть у ТЦК и СП есть информация о человеке, который состоит на учете, в частности – адрес. Вся информация в повестку вписывается в помещении ТЦК и СП, а дальше его представитель едет по указанному адресу и извещает гражданина в письменном виде, что ему нужно явиться в ТЦК и СП для уточнения своих военно-учетных данных", – сказал представитель ТЦК и СП.

Обратите внимание! Верховная Рада в начале ноября продолжила военное положение и всеобщую мобилизацию. Теперь они будут действовать до 14 февраля 2024 года. То есть уже почти 2 года.