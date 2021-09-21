Опрашиваемыми стали украинцы из Киева, Винницы, Кропивницкого, Тернополя и Чернигова. Все точно знают, во что бы хотели вложить свои деньги.

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Отдых, бизнес и недвижимость

Большая часть людей хотели бы сразу поехать на отдых, например, в США. Обязательно взяли бы с собой своих родных, которые тоже давно не отдыхали.

Большой процент украинцев точно хотят открыть собственный бизнес. В ответах преобладает ресторонная сфера и область красоты. Другие же опрошенные намеренны инвестировать в недвижимость.

Не забыли и о самообразовании. Кто-то хочет начать заниматься 3D-моделированием, а для этого нужны деньги на курсы и покупку компьютера. Кто-то мечтает открыть автомастерскую, а кто-то – построить арт-центр в Виннице, чтобы творческие люди могли бы вместе собираться, учиться и творить.

Благотворительность – прежде всего

Многие люди хотят финансово помочь своим родным и друзьям. А также – более половины денег отдать на благотворительность: больным детям, сиротам, малоимущим, пожилым людям и животным.

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В то же время украинцы не готовы давать деньги на благотворительность, если организация – не проверена. "Если бы я и тратил, то это были бы деньги, направленные на лечение детей с редкими заболеваниями, которые государство не выделяет денег", – сказал один из опрошенных.

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