От Украины віступил Сергей Кислица. Именно он является постоянным представителем Украины при ООН.

Он напомнил, что Путин пугает весь мир ядерным оружием.

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"Если Путин хочет совершить самоубийство, то не нужно использовать ядерный арсенал. Он должен последовать примеру того чувака в берлинском бункере в мае 1945", – заявил Сергей Кислица с трибуны ООН.

Видео слов Кислицы о Путине и самоубийстве

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