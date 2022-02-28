Від України виступи Сергій Кислиця. Саме він є постійним представником України при ООН.

Він нагадав, що Путін лякає весь світ ядерною зброєю.

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"Якщо Путін хоче вчинити самогубство, то не потрібно використовувати ядерний арсенал. Він повинен наслідувати приклад того чувака в берлінському бункері в травні 1945", – заявив Сергій Кислиця з трибуни ООН.

Відео слів Кислиці про Путіна та самогубство

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