Із заявою виступив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь. Він відреагував на те, що Путін доручив перевести в режим бойового чергування підрозділи з ядерними ракетами.

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Всі сторони повинні зберігати спокій, проявляти стриманість і уникати подальшої ескалації, –сказав Веньбінь.

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Веньбінь наголосив, що Росія та Китай – стратегічні партнери, але не союзники. Китай визначає свою власну позицію окремо.