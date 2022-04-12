Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хеппи заявил, что британское правительство "не смогло проверить" информацию. Однако если бы это доказали. Путин должен знать, что на столе есть все возможные ответы Запада.

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Важно четко отдавать себе отчет, что есть некоторые вещи, которые выходят за рамки. Применение химического оружия получит ответ, и есть варианты того, каким может быть этот ответ,

– сказал Хеппи.

Напомним, ранее мировые лидеры обещали России серьезные последствия в случае применения химического оружия. Правда, без конкретики. Так, президент США Джо Байден пригрозил России, что подход к участию НАТО в войне в Украине может резко измениться.

Запад восхищается ВСУ

Джеймс Хеппи также высоко оценил украинских военных в Мариуполе за их удивительный героизм. "Я просто думаю, что они удивительные люди, и они олицетворяют все, чем мы восхищались в ВСУ за последние шесть недель", – заявил министр.

Он также назвал зверства российских оккупантов в Буче, Гостомеле и Ирпене ужасными. И заявил, что мир еще не видит всех преступлений захватчиков, поскольку в некоторые города еще нет доступа.

Что делать в случае химической атаки / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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