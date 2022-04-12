Міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хеппі заявив, що британський уряд "не зміг перевірити" інформацію. Однак, якби це довели. Путін повинен знати, що на столі є всі можливі відповіді Заходу.

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Важливо чітко усвідомлювати, що є деякі речі, які виходять за рамки. Застосування хімічної зброї отримає відповідь, і є варіанти того, якою може бути ця відповідь,

– сказав Хеппі.

Нагадаємо, що раніше світові лідери обіцяли Росії серйозні наслідки у випадку застосування хімічної зброї. Щоправда, без конкретики. Так, президент США Джо Байден пригрозив Росії, що підхід до участі НАТО у війні в Україні може різко змінитись.

Захід захоплюється ЗСУ

Джеймс Хеппі також високо оцінив українських військових у Маріуполі за їх дивовижний героїзм. "Я просто думаю, що вони дивовижні люди, і вони втілюють все, чим ми захоплювалися в ЗСУ за останні шість тижнів", – заявив міністр.

Він також назвав звірства російських окупантів в Бучі, Гостомелі та Ірпені жахливими. І заявив, що світ ще не бачить далеко всіх злочинів загарбників, оскільки до деяких міст ще немає доступу.



Що робити у разі хімічної атаки / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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