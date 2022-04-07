Детали рассказал Богдан Сеник – начальник Управления по связям с общественностью ВСУ. Генштаб ВСУ ранее сообщил, что на аэродроме Тирасполя идет подготовка для приема самолетов.

Обратите внимание Подготовка аэродрома в Приднестровье может свидетельствовать об активизации воздушных атак

Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты вооруженных сил России над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь,

– заявил Сеник.

Оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение на Южнобужском направлении.

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