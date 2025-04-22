Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского во вторник, 22 апреля.

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Когда возможны переговоры Украины и России

Владимир Зеленский объяснил, что первым шагом для окончания войны должно быть безусловное прекращение огня. В то же время, по словам президента, завершить войну без давления на Россию или за один день не получится.

Мы готовы отвечать за свои слова. Если россияне завтра будут не просто готовы к прекращению огня, а прекратят огонь, мы готовы садиться за разговоры,

– заявил Зеленский.

По словам главы государства, уже после этого можно будет переходить к другим шагам по завершению войны.