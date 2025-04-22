Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox Business.

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Возможны ли переговоры России и Украины

Тэмми Брюс отреагировала на слова главы Кремля Владимира Путина о якобы готовности Москвы к двусторонним переговорам с Украиной.

Это очень хороший знак,

– заявила пресс-секретарь Госдепа США.

По ее словам, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее. Брюс также подчеркнула, что во время боевых действий продолжают гибнуть гражданские.

Напомним, 21 апреля спикер Кремля Песков заявил, что Владимир Путин выступает за двусторонние переговоры между Москвой и Киевом. По его словам, они должны касаться прекращения ударов по гражданским объектам.

К тому же Кремль выдвинул еще одно требование относительно мирных переговоров: теперь Россия хочет, чтобы Украина сняла запрет на переговоры с Путиным. В своем заявлении Дмитрий Песков призвал "расчистить препятствия" на переговорном пути.