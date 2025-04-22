Это нужно Москве, чтобы не давать окончательный ответ президенту США Дональду Трампу, что на самом деле Россия не заинтересована в завершении войны, установлении мира. Это 24 Каналу отметил политолог Валентин Гладких.

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"Они будут искать множество различных причин. Сейчас Владимир Зеленский якобы должен отменить указ, провести выборы и так далее. Постоянно растет перечень требований, которые выдвигают россияне к Украине, Зеленскому, ЕС, НАТО, США. Какие обязанности на себя готовы взять в Кремле? Никаких. Поэтому это банальное затягивание процесса", – подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский пытался донести до Дональда Трампа, что Путин и Россия не заинтересованы в переговорах, в завершении войны. Они хотят только вести разговор о переговорах, чтобы дальше искать возможности, как улучшить свои стратегические, хотя бы тактические перспективы. Американский лидер до сих пор не может принять этот факт.

Напомним, Кремль выдвинул еще одно требование относительно мирных переговоров. Россия хочет, чтобы Украина сняла запрет на переговоры с Путиным. Дмитрий Песков призвал "расчистить препятствия" на переговорном пути.