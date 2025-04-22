Це потрібно Москві, аби не давати остаточну відповідь президенту США Дональду Трампу, що насправді Росія не зацікавлена у завершенні війни, встановленні миру. Це 24 Каналу зауважив політолог Валентин Гладких.

Читайте також Путін пропонує двосторонні перемовини з Україною, – Пєсков

"Вони будуть шукати безліч різних причин. Зараз Володимир Зеленський нібито має скасувати указ, провести вибори і так далі. Постійно зростає перелік вимог, які висувають росіяни до України, Зеленського, ЄС, НАТО, США. Які обов’язки на себе готові взяти у Кремлі? Жодних. Тому це банальне затягування процесу", – підкреслив він.

Президент України Володимир Зеленський намагався донести до Дональда Трампа, що Путін та Росія не зацікавлені у переговорах, у завершенні війни. Вони хочуть лише вести розмову про переговори, щоб далі шукати можливості, як покращити свої стратегічні, хоча б тактичні перспективи. Американський лідер досі не може прийняти цього факту.

Нагадаємо, Кремль висунув ще одну вимогу щодо мирних переговорів. Росія хоче, аби Україна зняла заборону на переговори з Путіним. Дмітрій Пєсков закликав "розчистити перешкоди" на переговорному шляху.