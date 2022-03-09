Об этом заявил командир чеченского батальона имени шейха Мансура Муслим Чеберлоевский.

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"Мы пришли сюда помогать украинскому народу, чтобы Украина не попала под влияние России, была самостоятельной. Сегодня здесь решается очень важный момент", – сказал он.

Если Украина падет, то падут все республики бывшего СССР. Независимые страны вокруг России потеряют шанс на свободу. Сегодня, если выстоит Украина, это шанс для всех,

– подчеркнул Муслим Чеберлоевский.

"Понимая все это, мы дальше смотрим и дальше видим. Мы никогда не враждовали и, думаю, не будем. Надеемся переломить хребет этому кремлевскому режиму", – добавил командир чеченского батальона.

По его словам, с этого начнется освобождение Кавказа и всех угнетенных людей от России.

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