Про це заявив командир чеченського батальйону імені шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський.

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"Ми прийшли сюди допомагати українському народу, щоб Україна не потрапила під вплив Росії, була самостійною. Сьогодні тут вирішується дуже важливий момент", – сказав він.

Якщо Україна впаде, то впадуть усі республіки колишнього СРСР. Незалежні країни довкола Росії втратять шанс на свободу. Сьогодні, якщо вистоїть Україна, це шанс для всіх,

– наголосив Муслім Чеберлоєвський.

"Розуміючи все це, ми далі дивимось і далі бачимо. Ми ніколи не ворогували і, гадаю, не будемо. Сподіваємось переламати хребет цьому кремлівському режиму", – додав командир чеченського батальйону.

За його словами, з цього розпочнеться звільнення Кавказу та всіх пригноблених людей від Росії.

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