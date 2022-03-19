Небо Днепропетровщины под контролем ВСУ

Воздушное командование "Схід" сообщило, что небо Днепропетровщины под контролем подразделений противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Кстати ПВО на Днепропетровщине сбила две ракеты, на Харьковщине – беспилотник

Небо Днепропетровщины под контролем подразделений противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Если Вы слышите гул самолетов в небе и при этом не звучит сирена тревоги, будьте уверены – это работает авиация Воздушных Сил,

– говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на утро 19 марта Россия в войне против Украины потеряла 95 самолетов и 115 вертолетов.

Также наши войска уничтожили 17 вражеских беспилотников и еще 44 средства ПВО.

Это может вас заинтересовать – ВСУ установили рекорд эффективности использования Javelin: смотрите видео