Небо Дніпропетровщини під контролем ЗСУ

Повітряне командування "Схід" повідомило, що небо Дніпропетровщини під контролем підрозділів протиповітряної оборони Збройних Сил України.

До речі ППО на Дніпропетровщині збила дві ракети, на Харківщині – безпілотник

Небо Дніпропетровщини під контролем підрозділів протиповітряної оборони Збройних Сил України. Якщо Ви чуєте гул літаків в небі й при цьому не звучить сирена тривоги, будьте впевнені – це працює авіація Повітряних Сил,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що станом на ранок 19 березня Росія у війні проти України втратила 95 літаків та 115 гелікоптерів.

Також наші війська знищили 17 ворожих безпілотників та ще 44 засоби ППО.

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