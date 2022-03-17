Ракетний удар на Дніпропетровщині

О 12:45 на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетного удару. Силами протиповітряної оборони було збито обидві ракети.

До речі На Харківщині ЗСУ за добу збили два літаки, вертоліт і знищили БТГр росіян

Повідомляється, що загроза ракетного удару – минула.

Знищено безпілотник на Харківщині

Також о 12:45 було оголошено повітряну тривогу в Харківській області.

Так українській ППО вдалося ліквідувати ворожий безпілотник.

До речі – ЗСУ ліквідували російського льотчика, замкомандира авіаполку підполковника Червова: дивіться відео