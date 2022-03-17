Про надійну оборону міста повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, загарбники не покидають спроб прорватися через Ізюм, але українська армія дає їм гідну відсіч.

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Так, лише за 16 березня підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі збили 2 літаки та вертоліт ворога. На додачу, під Харковом вдалося ліквідувати ворожу батальйонно-тактичну групу, а разом з нею і техніку, паливо та боєприпаси.

Це значно послабило наступальні позиції росіян, які й так деморалізовані. Українська армія захищатиме до перемоги! Харківщина тримає оборону, Збройні Сили України не пропускають ворога та дають гідну відсіч!

– наголосив голова ХОВА.

Раніше повідомлялося, що унаслідок успішної контратаки ЗСУ під Ізюмом знищили також командира БТГр 488 мотострілецького полку Росії. Разом із ним добривом для українських чорноземів стали ще щонайменше 30 рашистів.

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