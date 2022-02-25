Блогер опубликовал сообщение 25 февраля – день после того, как Россия напала на Украину. Он заверил, что Владимир Путин трижды просчитался.
Заметьте Зеленский: Украина создала антипутинскую коалицию
Х***ло уже в третий раз просчиталось
Антон Сененко написал:
- "если вместо цветов в башни танков летят "Джавелины", воины взрывают мосты вместе с собой, чтобы задержать противника, а сам гарнизон на острове шлет на х*й русский крейсер;
- если действует банковская система, бензовозы везут топливо, терминалы работают;
- если наши контратакуют и отбивают ранее захваченное противником;
- если наш пилот на древнем МиГ-29 "пускает прутня в задницу аналоговнету" СУ-35;
- если "точка у" летит на аэродром под Ростов.
То в таком случае х***ло уже в третий раз просчиталось. Когда был Майдан. Когда начал войну в 2014 году. Сейчас,
– написал ученый.
Сененко также вспомнил, что Украина бьется на земле, в воздухе, в море.
"ВСУ, Вы что-то. Владимир Зеленский, мое уважение. Победим", – подытожил ученый.
Он также обратился к россиянам и заверил, что никогда их не простим, назвав их "фашистами 21 века".