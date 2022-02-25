Блогер опубликовал сообщение 25 февраля – день после того, как Россия напала на Украину. Он заверил, что Владимир Путин трижды просчитался.

Заметьте Зеленский: Украина создала антипутинскую коалицию

Х***ло уже в третий раз просчиталось

Антон Сененко написал:

"если вместо цветов в башни танков летят "Джавелины", воины взрывают мосты вместе с собой, чтобы задержать противника, а сам гарнизон на острове шлет на х*й русский крейсер;

если действует банковская система, бензовозы везут топливо, терминалы работают;

если наши контратакуют и отбивают ранее захваченное противником;

если наш пилот на древнем МиГ-29 "пускает прутня в задницу аналоговнету" СУ-35;

если "точка у" летит на аэродром под Ростов.

То в таком случае х***ло уже в третий раз просчиталось. Когда был Майдан. Когда начал войну в 2014 году. Сейчас,

– написал ученый.

Сененко также вспомнил, что Украина бьется на земле, в воздухе, в море.

"ВСУ, Вы что-то. Владимир Зеленский, мое уважение. Победим", – подытожил ученый.

Он также обратился к россиянам и заверил, что никогда их не простим, назвав их "фашистами 21 века".

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!