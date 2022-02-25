Блогер опублікував допис 25 лютого – день після того, як Росія напала на Україну. Він запевнив, що Володимир Путін тричі прорахувався.
Зауважте Зеленський: Україна створила антипутінську коаліцію
Х**ло вже втретє прорахувалося
Антон Сененко написав:
- "якщо замість квітів в башти танків летять "Джавеліни", воїни підривають мости разом із собою, щоб затримати противника, а самітній гарнізон на острові шле на х*й російський крейсер;
- якщо діє банківська система, бензовози везуть пальне, термінали працюють;
- якщо наші контратакують та відбивають раніше захоплене противником;
- якщо наш пілот на древньому МІГ-29 "пускає прутня в дупу аналоговнєту" СУ-35;
- якщо "точка у" летить на аеродром під Ростов.
То в такому випадку х**ло вже втретє прорахувалося. Коли був Майдан. Коли почав війну в 2014 році. Зараз,
– написав вчений.
Сененко також пригадав, що Україна б'ється на землі, в повітрі, в морі.
"ЗСУ, Ви щось. Володимир Зеленський, моя повага. Переможемо", – підсумував вчений.
Він також звернувся до росіян та запевнив, що ніколи їх не пробачимо, назвавши їх "фашистами 21 століття".