В связи с этим российские военные вынуждены использовать открыть или красть мобильные телефоны в Украине. Такие разговоры может с легкостью перехватывать украинская сторона.
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У российских оккупантов проблемы со связью в Украине
Эксперты в США убеждены, что Россия просто не подготовилась должным образом к нападению на Украину и не готовилась к длительной войне. Вероятнее всего, в Кремле ожидали скорое "падение" президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому у армии государства-агрессора нет средств коммуникации, которые могли бы покрыть одну из крупнейших по территории стран Европы.
Чиновник из Минобороны США добавил, что россияне в разы чаще используют секретные сообщения, чем это необходимо. Главная причина – возможности секретной связи оккупантов не столь хороши, какие должны были бы быть. Он также добавил, что враг имеет некоторые трудности с командованием и контролем.
Трудности со связью между российскими военными выходят на новый уровень из-за бомбежки и артобстрелов. Экс-чиновники и эксперты из Штатов сообщили, что враг повредил башни мобильной связи 3G и 4G возле Харькова. Они нужны для того, что зашифрованные смартфоны могли банально работать. Поэтому россияне теперь вынуждены пересылать конфиденциальную информацию в открытом доступе.
В Вооруженных силах бытует старая поговорка: если у вас нет связи на поле боя, это не война, а турпоход. Если вы не можете общаться с людьми, то это не может считаться военной операцией,
– заявил экс-заместитель помощника министра обороны США Мик Малрой.
Реакция Украины
Эксперт по наземным войнам в Королевском институте объединенных вооружений Великобритании Джек Уотлинг заявил, что передача информации россиянами через незашифрованные частоты позволила многим получить доступ к этой информации.
По его словам, речь идет о радиолюбителях, украинских и иностранных спецслужбах. Вотлинг сообщил, что благодаря этим записям стало понятно, что российские военные были шокированы и не знали, что происходит.
Сотрудники Службы безопасности Украины удается перехватывать десятки звонков от оккупантов и их командиров к родным. В частности, один из российских захватчиков признался матери, что его группировка обстреляла жилую пятиэтажку, а также то, что многие солдаты хотят сбежать. Кроме того, россияне признают во время разговоров, что их успехи в отчетах для минобороны государства-агрессора преувеличивают.
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