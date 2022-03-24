В связи с этим российские военные вынуждены использовать открыть или красть мобильные телефоны в Украине. Такие разговоры может с легкостью перехватывать украинская сторона.

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У российских оккупантов проблемы со связью в Украине

Эксперты в США убеждены, что Россия просто не подготовилась должным образом к нападению на Украину и не готовилась к длительной войне. Вероятнее всего, в Кремле ожидали скорое "падение" президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому у армии государства-агрессора нет средств коммуникации, которые могли бы покрыть одну из крупнейших по территории стран Европы.

Чиновник из Минобороны США добавил, что россияне в разы чаще используют секретные сообщения, чем это необходимо. Главная причина – возможности секретной связи оккупантов не столь хороши, какие должны были бы быть. Он также добавил, что враг имеет некоторые трудности с командованием и контролем.

Трудности со связью между российскими военными выходят на новый уровень из-за бомбежки и артобстрелов. Экс-чиновники и эксперты из Штатов сообщили, что враг повредил башни мобильной связи 3G и 4G возле Харькова. Они нужны для того, что зашифрованные смартфоны могли банально работать. Поэтому россияне теперь вынуждены пересылать конфиденциальную информацию в открытом доступе.