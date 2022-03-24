Так Лондон отреагировал на войну, которую Россия начала в Украине. О новых санкциях объявила министр иностранных дел Лиз Трасс.

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Санкции были введены против ряда ключевых стратегических отраслей и отдельных лиц. В общем после вторжения Великобритания ввела ограничения против более чем тысячи человек и предприятий России.

Кого касаются новые ограничения

Нефтяного магната-миллиардера Евгения Швидлера;

учредителя банка "Тинькофф" Олега Тынькова;

гендиректора крупнейшего российского банка "Сбербанк" Германа Грефа;

племянницы министра иностранных дел Сергея Лаврова Полины Ковалевой;

Галины Данильченко, которую Россия назначила "мэром" Мелитополя;

ППК "Вагнера";

компании "Кронштадт", производящей беспилотники;

"Совкомфлот";

"РусГидро";

"Альфа Банка";

компании по добыче алмазов "Алроса";

заместителя председателя правления "Газпрома" Олега Аксютина;

первого вице-президента "Роснефти" Дидье Казимиро;

заместителя председателя правления "Роснефти" Желько Рунье и других.

Эти олигархи и наемные головорезы причастны к убийству невинных мирных жителей, и это правильно, что они платят за это. Путину не следует питать иллюзий – мы объединены с нашими союзниками и будем продолжать затягивать гайки в российской экономике, чтобы обеспечить его провал в Украине. Отступления не будет,

– заверила Трасс.

Санкции предусматривают замораживание активов, запрет британцам сотрудничать с подсанкционными лицами и организациями, а также запрет на въезд для перечисленных россиян в Великобританию.

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