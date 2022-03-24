Так Лондон відреагував на війну, яку Росія розпочала в Україні. Про нові санкції оголосила міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

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Санкції запровадили проти низки ключових стратегічних галузей і окремих осіб. Загалом, після вторгнення Велика Британія ввела обмеження проти понад тисячі осіб і підприємств Росії.

Кого стосуються нові обмеження

Нафтового магната-мільярдера Євгена Швідлера;

засновника банку "Тінькофф" Олега Тинькова;

гендиректора найбільшого російського банку "Сбербанк" Германа Грефа;

небоги міністра закордонних справ Сергія Лаврова Поліни Ковальової;

Галини Данильченко, яку Росія призначила "мером" Мелітополя;

ПВК "Вагнера";

компанії "Кронштадт", яка виготовляє безпілотники;

"Совкомфлоту";

"РусГідро";

"Альфа Банку";

компанії з видобутку алмазів "Алроса";

заступника голови правління "Газпрому" Олега Аксютіна;

першого віцепрезидента "Роснафти" Дідьє Казимиро;

заступника голови правління "Роснафти" Желько Руньє та інших.

Ці олігархи та наймані головорізи є причетними до вбивства невинних мирних жителів, і це правильно, що вони платять за це. Путіну не варто плекати ілюзій – ми об'єднані з нашими союзниками і будемо продовжувати затягувати гайки в російській економіці, щоб забезпечити його провал в Україні. Відступу не буде,

– запевнила Трасс.

Санкції передбачають заморожування активів, заборону британцям співпрацювати з підсанкційними особами та організаціями, а також заборону в'їзду для перелічених росіян у Велику Британію.

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