Если вдруг война: европейцы не верят в защиту США
Жители Евросоюза скептически относятся к готовности США защитить их в случае потенциального военного конфликта. Большинство европейцев считают, что лучше рассчитывать на собственные силы.
Источник:EUobserver
О настроениях европейцев свидетельствуют результаты опроса аналитического центра European Council of Foreign Relations.
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Верят ли в ЕС в помощь США
Только 10% европейцев считают, что Соединенные Штаты станут на их защиту в случае военного кризиса. И это, учитывая факт, что США имеют соответствующие обязательства в рамках НАТО.
Более двух третей всех опрошенных респондентов убеждены, что ЕС нуждается в собственной обороноспособности вместо того, чтобы полагаться на США.
Примерно половина заявила, что Европа должна оставаться нейтральной в противостоянии между США и Китаем.
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