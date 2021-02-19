Жители Евросоюза скептически относятся к готовности США защитить их в случае потенциального военного конфликта. Большинство европейцев считают, что лучше рассчитывать на собственные силы.

О настроениях европейцев свидетельствуют результаты опроса аналитического центра European Council of Foreign Relations.

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Верят ли в ЕС в помощь США

Только 10% европейцев считают, что Соединенные Штаты станут на их защиту в случае военного кризиса. И это, учитывая факт, что США имеют соответствующие обязательства в рамках НАТО.

Более двух третей всех опрошенных респондентов убеждены, что ЕС нуждается в собственной обороноспособности вместо того, чтобы полагаться на США.

Примерно половина заявила, что Европа должна оставаться нейтральной в противостоянии между США и Китаем.

Обратите внимание! Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал приход Джо Байдена к власти началом нового периода в трансатлантических отношениях. Он призвал членов НАТО объединиться для решения последствий для безопасности, связанных с ростом Китая, угрозой терроризма и агрессией со стороны России.