Жителі Євросоюзу скептично ставляться до готовності США захистити їх у випадку потенційного воєнного конфлікту. Більшість європейців вважають, що краще розраховувати на власні сили.

Про настрої європейців свідчать результати опитування аналітичного центру European Council of Foreign Relations.

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Чи вірять у ЄС у допомогу США

Тільки 10% європейців вважають, що Сполучені Штати стануть на їхній захист у випадку військової кризи. І це, враховуючи факт, що США мають відповідні зобов'язання в рамках НАТО.



Понад дві третини всіх опитаних респондентів переконані, що ЄС потребує власної обороноздатності замість того, щоб покладатися на США.

Приблизно половина заявила, що Європа має залишатися нейтральною у протистоянні між США та Китаєм.

Зверніть увагу! Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав прихід Джо Байдена до влади початком нового періоду у трансатлантичних відносинах. Він закликав членів НАТО об'єднатись для вирішення наслідків для безпеки, пов'язаних із зростанням Китаю, загрозою тероризму та агресією зі сторони Росії.