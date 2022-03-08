В частности, Владимир Зеленский отметил, что Россия всячески блокирует доставку гуманитарных грузов в Мариуполь, передает 24 канал. Город, который уже не первый день находится под осадой оккупантов.

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Действия россиян будут осуждены всем миром

Президент отметил, что Украина уже отправила колонны с гуманитарной помощью в Мариуполь. К людям едет все необходимое, чтобы спастись.

Водители все понимают. Это герои, храбрые люди. Понимают, что российские войска могут просто их расстрелять. Расстрелять этот транспорт в пути, как они уже убивали людей, пытавшихся просто выйти на безопасную территорию из зоны боевых действий.

– сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что если россияне расстреляют еще и этот транспорт, то это будет видеть весь мир. И весь мир будет свидетелями и будет свидетельствовать против действий агрессора.

Каждого, кто отдает и выполняет бесчеловечные приказы, будут жестоко судить. И осудят,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

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