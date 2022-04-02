Таким образом, Россия может закончить год с рекордным профицитом текущего счета в 240 миллиардов долларов.

Важно Нефтяное эмбарго – это единственная настоящая санкция, которая могла бы развалить путинизм – Денисенко

Почему агрессор может заработать так много

Дело в том, что цены на нефть и газ сейчас рекордные. Даже при сокращении продаж энергоносителей Россия получит около 321 миллиард долларов выручки. Это на треть больше, чем в 2021 году.

Тогда появится рекордный профицит текущего счета. Он может составить 240 миллиардов долларов. То есть даже с имеющимися санкциями значительный приток жесткой валюты в Россию будет продолжаться.

Нефтяное эмбарго может все изменить

Да, ситуация изменится в случае эмбарго на продажу энергии. На нефть и газ приходится около половины русского экспорта и около 40% доходов. Это единственное, что удерживает экономику от худшего финансового краха.