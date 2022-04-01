Советник министра МВД Вадим Денисенко отметил влияние санкций на сдерживание российских оккупантов. Вместе с тем он убежден, что эти меры вряд ли "сломают позвоночник" путинскому режиму.

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Важность нефтяного эмбарго

По мнению Денисенко, санкции ухудшат жизнь россиян и элиты оккупантов, но вряд ли заставят Путина отказаться от своей политики. Нанесенный санкциями вред большой, но не критический для врага.

Главный фактор стабильности бюджетной системы России – это доходы от продажи нефтегазовых ресурсов, поэтому удар по этому сектору оккупанты могли бы не вынести.

Ключевая проблема России – это проблемы нефтяной отрасли. Главная санкция, которая могла бы развалить путинизм – это нефтяное эмбарго, резкое ограничение продаж российской нефти,

– заявил Денисенко.

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