Радник міністра МВС Вадим Денисенко відзначив вплив санкцій на стримання російських окупантів. Разом з тим він переконаний, що ці заходи навряд чи "зламають хребет" путінському режиму.

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Важливість нафтового ембарго

На думку Денисенка, санкції погіршать життя росіян та еліти окупантів, але навряд чи змусять Путіна відмовитися від своєї політики. Нанесена санкціями шкода є великою, але не критичною для ворога.

Головний фактор стабільності бюджетної системи Росії – це доходи від продажу нафтогазових ресурсів, тому удар по цьому сектору окупанти могли б не перенести.

Ключова проблема Росії – це проблеми нафтової галузі. Головна санкція, яка могла б розвалити путінізм – це нафтове ембарго, різке обмеження продажу російської нафти,

– заявив Денисенко.

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