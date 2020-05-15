Если Зеленский лишится должности, на следующий день станет "украинским Кеннеди"

К сторонникам суверенитета как повестки дня добавились разочарованные сторонники реформ. После зачистки Кабмина они перешли в оппозицию Зеленскому, и теперь их голоса звучат в общем хоре возмущения в фейсбуке. Но этот синхронный неодобрительный гул соцсети никак не коррелирует с социологией.

Рейтинг Зеленського досі не рухнув, а звична нам частина фейсбуку виявилася дуже далекою від народу. Про це у своєму відеоблозі "Грані правди" розповів журналіст Павло Казарін.

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За його словами, вся ця ситуація ставить перед нами два запитання. Одне з яких – хто говорить від імені нації. Це запитання безпосередньо стосується різних очікувань, які є в таборі опонентів Зеленського. Наприклад, очікувань третього Майдану.

"Будь-яке повстання – це завжди оспорювання легітимності. Сутичка за право виступати від імені народу. Революціонери можуть бути в чисельній меншості, але якщо їх публічна легітимність вище, ніж легітимність влади – це дає їм шанс. Влада повинна втратити підтримку, втратити довіру, рейтинги. Тільки тоді вона втрачає право на застосування сили і починає нагадувати узурпатора", – пояснив Казарін.

Він підкреслив, що повстання не може бути успішним, якщо воно не виступає від імені нації. На його думку, гловна проблема будь-яких очікувань, пов'язаних з третім Майданом, полягає саме в тому, що Зеленському довіряють 57%, а не довіряють – лише 37%. Відтак – переконаний Казарін – баланс його публічного рейтингу перетворить будь-яке повстання в путч, а будь-яких революціонерів – в заколотників.

Ті, хто чекає добровільної відставки Зеленського, ризикують спіткнутися об ті ж цифри. Якщо Зеленський позбудеться посади (за доброю волею або за станом здоров'я) – то з таким рівнем підтримки і довіри вже на наступний день він стане "українським Кеннеді". Таким собі Діоклетіаном, який вважав за краще вирощувати капусту замість того, щоб правити Римом,

– наголосив журналіст.

Він додав, що опонентам Зеленського якраз вигідно бажати максимально довгого правління шостого президента, щоб вантаж помилок знижував його рейтинг, суспільство розчаровувалося у власному виборі, а країна – робила висновки з ілюзій зразка 2019 року.

"В іншому випадку соціологію довіри до нього буде вилито в бронзі, топоніміці і колективній пам'яті", – підсумував Казарін.

Яке друге запитання ставить журналіст у своєму блозі, і чим Зеленський може бути вигідний Кремлю – дивіться у повному відео блогу "Грані правди" за 15 травня: