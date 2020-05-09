Зеленский устраивает порки чужим чиновникам и старательно прикрывает своих

Президента как и короля делает свита. И мы понятия не имеем, кто выполняет эту роль при Владимире Зеленском.

Год назад все те, кто успел побить горшки с пятым президентом Украины выстраивались в очередь к будущему шестому. Связывали с ним надежды, обещали реформы и борьбу с коррупцией. Вряд ли они не замечали его пустоту – но наверняка были уверены, что именно им выпадет ее заполнить. Детальнее – читайте в программе "Грани правды" на 24 канале.

Обратите внимание Наша непередбачувана реальність, або Що буде через рік?

Кандидат и правда был стерилен. Эдакий чистый лист, на котором можно написать все, что угодно, – полагало его окружение. Они научили его фразе Вацлава Гавела о том, что 5 лет ошибок лучше, чем 50 лет саботажа. Зеленский повторит эту фразу в марте 2020 года. А уже через месяц выгонит антикоррупционеров и реформаторов из собственной команды.

Либерального рая не случилось. Реформаторского бума не произошло. Кабмин перезагружен крепкими хозяйственниками. Те, кто выигрывал конкурсы на должности, – сметены политическими решениями. Независимость Нацбанка все чаще ставят под вопрос. Еще сохранился островок вольнодумства внутри президентской фракции, но все, что им остается – это фронда и диссидентство.



Из всего объема обещанного президент может записать себе в актив рынок земли и возвращение пленных. Причем в обоих случаях авторство достижений можно оспорить. Рынок не случился бы без жесткой позиции МВФ. Обмена бы не произошло без доброй воли Кремля, в мотивах которого еще предстоит разобраться.

Что известно о сотрудничестве Украины с МВФ?В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о заключении трехлетней программы на сумму более 5 миллиардов долларов. Для получения транша необходимо было открыть рынок земли и принять так называемый "банковский" закон.



По состоянию на начало мая 2020 года "антиколомойский" закон так и не принят. Поэтому МВФ и Украина отказались от 3-летней программы сотрудничества. Теперь период составляет 1,5 года.

Зеленский уже год не возглавляет "Квартал", но никак не может к этому привыкнуть. Суды принимают выгодные ему решения о демонстрации "Сватов", а пограничники – впускают в страну гастролировавшего в Крыму Dr. Alban. Президентские друзья по сцене обживаются в чиновничьих креслах, а кумовство стало главным содержанием кадровой политики.

Зеленский устраивает порки чужим чиновникам и старательно прикрывает своих. Андрей Ермак продолжает возглавлять ОП, переименованный лишь для того, чтобы прежде его мог возглавить Андрей Богдан. Правоохранители крышуют Андрея Портнова и выдвигают подозрения активистам. Депутаты вольны нарушать карантин, а суды принимают решения, которые имеют мало общего с законностью.



Андрей Ермак, Андрей Богдан, Андрей Портнов / Коллаж 24 канала

Зеленский шел во власть с обещанием отличаться от предшественников. Но пока все его отличия сводятся лишь к эстетике. Он обжил "Теслу" и инстаграм. Купается в море и записывает видеообращения. Его сторонники любят говорить о том, что он объединил страну и вспоминают про 73%. Они забывают лишь о том, что эта цифра была не рейтингом Зеленского, а антирейтингом Порошенко.

Читайте также "Антип'ятий" президент: Зеленський став заручником своєї позиції

Порой кажется, что противостояние с пятым президентом стало главным содержанием политики шестого. Более того – сравнение с Петром Алексеевичем остается главным риторическим приемом сторонников Владимира Александровича.

Любая критика натыкается на ритуальное поминание его конкурента. Любое сомнение отбивается традиционным "а при прежнем было лучше?". Если бы Порошенко не было – Зеленскому явно стоило бы его придумать.



Дебаты между Зеленским и Порошенко / Фото 24 канал

На этом фоне коронавирус выглядит для действующего президента как спасение. Карантин и кризис будут служить теперь универсальным оправданием. Последствиями пандемии отныне станут оправдывать все. Кадровую неразбериху и непрофессионализм. Случайную глупость и неслучайную подлость.

Власть оказалась в роли плохой строительной бригады, которой на выручку внезапно пришло землетрясение. "Мы ничего не делали, оно само".

Впрочем, все это не отменяет главного. Год назад мы могли думать, что картинку реальности Владимиру Зеленскому собирают рыночники и либералы. Те, кто ратовал за реформы, приватизацию и ЕС. Сегодня от этого либерального лагеря остались руины – а на прежних попутчиков президент успел даже переписать свои имиджевые долги. И потому ключевой вопрос довольно прост. Кто, пользуясь цитатой экс-премьера Украины, заполняет сегодня пустое место в президентской голове?

От этого сегодня зависит всё. Сотрудничество с МВФ и будущее экономики. Переговоры с Кремлем и статус минского процесса. Судьбы Национального банка и уже запущенных реформ. Кто готовит президенту информационную сводку? Как социология влияет на его действия? По каким критериям Зеленский оценивает чиновников и какую роль в этом играют его личные эмоции?



Год назад нас всех убеждали, что 5 лет ошибок лучше, чем 50 лет саботажа.Только кто сказал, что ошибки – это альтернатива саботажу, а не его следствие?