Если допустить еще три года мародерства, то придется увеличивать пенсионный возраст, – Гриценко

В Украине должен быть сбалансированный подход к решению вопроса пенсионного возраста. Чтобы его не повышать, надо вводить меры детенизации, активной антикоррупционной политики, искать пути подъема индустрии.

Об этом в программе "Острые вопросы" сказал Анатолий Гриценко.

"Должен быть сбалансированный подход. Надо вводить меры детенизации, активной антикоррупционной политики. С другой стороны, искать пути подъема индустрии, переработки в аграрном секторе, где есть высокотехнологичные рабочие места", – сказал кандидат в Президенты.

По его мнению, сейчас в Украине, даже при установленном пенсионном возрасте, Пенсионный фонд не сбалансирован. Поэтому из бюджета постоянно идут доплаты.

"Мы найдем баланс, а фактор времени говорит в пользу людей, которые хотят уменьшения пенсионного возраста. Но если допустить еще три года мародерства, то уедут еще три миллиона людей и надо будет увеличивать пенсионный возраст", – считает Гриценко.