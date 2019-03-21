Якщо допустити ще три роки мародерства, то доведеться збільшувати пенсійний вік, – Гриценко

В Україні має бути збалансований підхід до вирішення питання пенсійного віку. Щоб його не підвищувати, треба запроваджувати заходи детінізації, активної антикорупційної політики, шукати шляхи підйому індустрії.

Про це у програмі "Гострі питання" сказав Анатолій Гриценко.

"Має бути збалансований підхід. Треба запроваджувати заходи детінізації, активної антикорупційної політики. З іншого боку, шукати шляхи підйому індустрії, переробки в аграрному секторі, де є високотехнологічні робочі місця", – сказав кандидат у Президенти.

На його думку, зараз в Україні, навіть при встановленому пенсійному віку, Пенсійний фонд не збалансований. Тому з бюджету постійно йдуть доплати.

"Ми знайдемо баланс, а фактор часу говорить на користь людей, які хочуть зменшення пенсійного віку. Але якщо допустити ще три роки мародерства, то виїдуть ще три мільйони людей і треба буде збільшувати пенсійний вік", – вважає Гриценко.