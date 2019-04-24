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      Если Рада примет закон о снятии неприкосновенности – это откроет окно возможностей, – Садовый

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      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      Городской председатель Львова и председатель партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что для того, чтобы принять закон "О президенте" Раде следует прийти к консенсусу и принять законы "О снятии депутатской неприкосновенности" и "О выборах".

      Он отметил, что сейчас идет много дискуссий относительно проекта закона "О президенте". У "Самопомочи" решили рассказать "правду с их стороны". Да, о необходимости принятия парламентом ряда законов на совместной пресс-конференции рассказали Андрей Садовый и Оксана Сыроед.

      Читайте также: "Самопомич" готовит закон об ограничении полномочий президента: что об этом известно

      Будучи кандидатом на пост президента Украины, я попросил Оксану Сыроед подготовить проект закона "О президенте". Мы подготовили его и по состоянию на 31 марта он уже был готов. И отправили кандидату в президенты Владимиру Зеленскому. Такой закон должен быть, потому что сегодня президент выполняет функции, к которым не имеет отношения,
      – отметил Садовый.

      По его мнению, если Верховная Рада в первую очередь примет закон о снятии депутатской неприкосновенности, это открывает "окно возможностей". Если Рада принимает второй важный закон – "О выборах", где есть открытые списки, пропорциональная система тоже позволит прийти к консенсусу в других вопросах.

      Закон "О президенте" должен быть продуктом совместного труда новоизбранного президента, Верховной Рады, общественности. Может ли сегодняшняя Рада такой закон принять? При одном условии: если принимает закон о принятии депутатской неприкосновенности,
      – подчеркнул Садовый.

      Законопроект "Самопомочи" "О президенте": что о нем известно?

      Он предполагает, что президент вносит представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел по предложению коалиции депутатских фракций. При этом он не может указывать в своем представлении другие кандидатуры, чем те, которые предложила коалиция.

      Андрей Садовый отметил, что законопроект еще не зарегистрировали, его сейчас разослали депутатам Верховной Рады. Текст законопроекта опубликован на сайте партии "Самопомочи".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Андрей Садовой Самопомич Импичмент Президент Украины Законодательство
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