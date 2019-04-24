Если Рада примет закон о снятии неприкосновенности – это откроет окно возможностей, – Садовый

Городской председатель Львова и председатель партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что для того, чтобы принять закон "О президенте" Раде следует прийти к консенсусу и принять законы "О снятии депутатской неприкосновенности" и "О выборах".

Он отметил, что сейчас идет много дискуссий относительно проекта закона "О президенте". У "Самопомочи" решили рассказать "правду с их стороны". Да, о необходимости принятия парламентом ряда законов на совместной пресс-конференции рассказали Андрей Садовый и Оксана Сыроед.

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Будучи кандидатом на пост президента Украины, я попросил Оксану Сыроед подготовить проект закона "О президенте". Мы подготовили его и по состоянию на 31 марта он уже был готов. И отправили кандидату в президенты Владимиру Зеленскому. Такой закон должен быть, потому что сегодня президент выполняет функции, к которым не имеет отношения,

– отметил Садовый.

По его мнению, если Верховная Рада в первую очередь примет закон о снятии депутатской неприкосновенности, это открывает "окно возможностей". Если Рада принимает второй важный закон – "О выборах", где есть открытые списки, пропорциональная система тоже позволит прийти к консенсусу в других вопросах.

Закон "О президенте" должен быть продуктом совместного труда новоизбранного президента, Верховной Рады, общественности. Может ли сегодняшняя Рада такой закон принять? При одном условии: если принимает закон о принятии депутатской неприкосновенности,

– подчеркнул Садовый.

Законопроект "Самопомочи" "О президенте": что о нем известно?

Он предполагает, что президент вносит представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел по предложению коалиции депутатских фракций. При этом он не может указывать в своем представлении другие кандидатуры, чем те, которые предложила коалиция.

Андрей Садовый отметил, что законопроект еще не зарегистрировали, его сейчас разослали депутатам Верховной Рады. Текст законопроекта опубликован на сайте партии "Самопомочи".