Если результаты соцопросов и экзит-полов не совпадают: нормально ли это
О разнице между результатам соцопросов и экзит-полам в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Алексей Минаков.
– Результаты соцопросов могут не совпадать с экзит-полами, потому что это совсем разные методологии опроса.
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– Когда работает экзит-пол, есть понятие выборки, это научный подход, когда погрешность составляет по конечным результатам 2,5%. То есть это очень точные опросы.
– Экзит-полы учитывают, фактически, ту долю неопределившихся, а их в среднем по последним результатам было 15%. Это немалая цифра, которая распределится как-то и среди фаворитов.
– В социологии также есть такие моменты, которые она не учитывает. Например, социология не спрашивает армейцев. Не все социологи доходят до сел, это более затратно. Если главный электорат – молодежь, то не факт, что вся она доходит до участков.
Экзит-пол объявляет результаты голосования: онлайн-трансляция
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