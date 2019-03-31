Если результаты соцопросов и экзит-полов не совпадают: нормально ли это

О разнице между результатам соцопросов и экзит-полам в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Алексей Минаков.

– Результаты соцопросов могут не совпадать с экзит-полами, потому что это совсем разные методологии опроса.

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– Когда работает экзит-пол, есть понятие выборки, это научный подход, когда погрешность составляет по конечным результатам 2,5%. То есть это очень точные опросы.

– Экзит-полы учитывают, фактически, ту долю неопределившихся, а их в среднем по последним результатам было 15%. Это немалая цифра, которая распределится как-то и среди фаворитов.

– В социологии также есть такие моменты, которые она не учитывает. Например, социология не спрашивает армейцев. Не все социологи доходят до сел, это более затратно. Если главный электорат – молодежь, то не факт, что вся она доходит до участков.

Экзит-пол объявляет результаты голосования: онлайн-трансляция