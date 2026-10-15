Об этом сообщила пресс-служба "Ощадбанка".

Что известно о судебном рассмотрении дела украинских инкассаторов?

Секретариат суда в Страсбурге направил официальное подтверждение о присвоении номеров заявлениям, которые инкассаторы подали 5 июля 2026 года.

В то же время юристы ожидают завершения аналогичной процедуры в отношении седьмого сотрудника финучреждения.

Получение официальных писем от секретариата ЕСПЧ о регистрации заявлений и предоставлении доступа к системе электронной коммуникации eComms является критически важным процессуальным этапом. По статистике суда, подавляющее большинство обращений в ЕСПЧ отсеивается еще на этапе первичной проверки из-за несоблюдения формальных требований или признается судом неприемлемым,

– отметили в банке.

Юристы подчеркивают, что успешное прохождение первичного фильтра свидетельствует о весомой юридической перспективе и наличии четкой доказательной базы. В настоящее время судебный процесс официально находится на начальной письменной стадии.

Нарушение европейских конвенций и защита прав

Поданные заявления касаются действий венгерских силовых органов, нарушивших ключевые международные нормы.

В частности, речь идет о статье 3 Европейской конвенции о правах человека, касающейся запрета пыток и бесчеловечного обращения, а также о статье 5, касающейся права на свободу и личную неприкосновенность.

"Мы и впредь будем последовательно отстаивать интересы наших сотрудников и защищать не только права людей, но и репутацию государственного финансового института, действующего исключительно в рамках международного права. Официальное сообщение ЕСПЧ об открытии производства демонстрирует, что системная правовая позиция, дипломатическая поддержка и непоколебимость в защите национальных интересов дают результат даже в самых сложных международных ситуациях", – заявил председатель правления "Ощадбанка" Юрий Кацион.

Банк совместно с дипломатами продолжает оказывать полное юридическое сопровождение пострадавшим сотрудникам в ходе международного процесса.

Захват инкассаторов в Будапеште

Напомним, ранее мы писали, что весной 2026 года венгерские силовые структуры провели операцию по захвату сотрудников и имущества украинского банка. Впоследствии выяснилось, что Виктор Орбан лично отдал приказ о проведении этого силового захвата в Будапеште.

После поражения партии "Фидес" на выборах, 6 мая венгерская сторона вернула Украине все изъятые ценности и наличные средства "Ощадбанка". В июне глава правительства Венгрии Петер Мадьяр инициировал официальное расследование действий должностных лиц, причастных к весеннему инциденту.