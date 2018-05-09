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ЕСПЧ передал четыре дела "Украина против России" в Большую палату суда

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ЕСПЧ передал четыре дела
ЕСПЧ передал четыре дела "Украина против России" в Большой палате суда / Фото из открытых источников

Европейский суд по правам человека передал четыре дела "Украина против России" в Большую палату суда, касающиеся нарушений прав человека в аннексированном Крыму и на Донбассе.

Об этом говорится на официальном сайте ЕСПЧ, пишет "Интерфакс-Украина".

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Палата Европейского суда по правам человека, которая рассматривает четыре межгосударственных заявления, поданные Украиной против России, решила отказаться от юрисдикции над ними в пользу Большой палаты,
– говорится в сообщении.

Переданные дела Украины касаются нарушений Россией Европейской конвенции по правам человека. В частности, заявления были поданы по статье 2 (право на жизнь), статье 3 (запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), статье 5 (право на свободу и безопасность), статье 6 (право на справедливое судебное разбирательство).

Первые два дела касаются событий, когда Российская Федерация совершила аннексию АР Крым, а также относительно агрессивных вооруженных действий на Донбассе.

"В частности, указывается на гибель украинских военных и гражданских в результате незаконной аннексии Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе; незаконные аресты, пытки и жестокое обращение крымских татар по этническому признаку и за попытки защитить украинские национальные символы в Крыму; автоматическое признание жителей Крыма гражданами РФ; преследование и препятствование деятельности журналистов", – добавляет источник.

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Другие два дела покрывают события в Крыму и восточной Украине с сентября 2014 года. Украина обвиняет Россию в контроле Крыма и, "контролируя сепаратистов и вооруженные группы, фактически контролирует районы Донецка и Луганска".

Отмечается, что в Большой палате  17 судей, в то время как по стандартным делам выносят решение 7 судей ЕСПЧ.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил отсутствие возможности выплачивать украинские пенсии на оккупированных территориях Донбасса.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Аннексия Крыма Европейский суд
Источник: 24 Канал
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