ЄСПЛ передав чотири справи "Україна проти Росії" Великій палаті суду

Про це зазначається на офіційному сайті ЄСПЛ, пише "Інтерфакс-Україна".

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Палата Європейського суду з прав людини, яка розглядає чотири міждержавних заяви, подані Україною проти Росії, вирішила відмовитися від юрисдикції над ними на користь Великої палати,

– йдеться у повідомленні.

Передані справи України стосуються порушення Росією Європейської конвенції з прав людини. Зокрема, заяви були подані статтею 2 (право на життя), статтею 3 (заборона тортур і нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження), статтею 5 (право на свободу і безпеку), статтею 6 (право на справедливий судовий розгляд).

Перші дві справи стосуються подій, коли Російська Федерація здійснила анексію АР Крим, а також щодо агресивних збройних дії на Донбасі.

"Зокрема, вказується на загибель українських військових і цивільних унаслідок незаконної анексії Криму і збройної агресії на Донбасі; незаконні арешти, тортури і жорстоке поводження до кримських татар за етнічною ознакою і за спроби захистити українські національні символи в Криму; автоматичне визнання жителів Криму громадянами РФ; переслідування і перешкоджання діяльності журналістів тощо", – додає джерело.

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Інші дві справи стосуються подій в Криму та східній Україні з вересня 2014 року. Україна звинувачує Росію у контролі Криму і у тому, що РФ також контролює сепаратистів і збройні групи, а з цим райони Донецька і Луганська.

Зазначається, що у Великій палаті 17 суддів, у той час як у стандартних справах рішення виносять 7 суддів ЄСПЛ.